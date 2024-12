Calciomercato.it - Milan, non solo Mosquera: ecco il sostituto di Tomori

Il centrale inglese continua ad essere al centro di diverse discussioni di calciomercato, ma la posizione del club è chiaraFikayonon è certo incedibile per il. Il centrale inglese, diventato una riserva dopo che Paulo Fonseca ha deciso di puntare su Matteo Gabbia e Malick Thiaw, potrebbe così fare la valigie già durante il calciomercato di gennaio., nonildi(LaPresse) – Calciomercato.itServe però un’offerta convincente sul tavolo. Una proposta a titolo definitivo (o prestito con obbligo di riscatto). Il prezzo? Ilnon ha certo dimenticato di aver acquistato il giocatore dal Chelsea per 35 milioni di euro, una cifra davvero importante e non ha alcuna intenzione di svenderlo. Il costo sarebbe addirittura superiore ai 30 milioni, ma è chiaro che può fare le valigie anche per qualcosa meno (sui 25 milioni).