Ilgiorno.it - In un anno 150 selvatici salvati

Leggi su Ilgiorno.it

Undi superlavoro per il Nucleo ittico venatorio con 200 interventi. Centocinquanta gli animali in difficoltà che sono stati, tra cui tre volpi, otto gheppi, uno sparviero, due falchi pellegrini, cinque civette e sei cervi. Il Nucleo ittico venatorio della Città metropolitana di Milano riserva una particolare attenzione alla tutela della fauna selvatica che popola i suoi territori, con l’obiettivo di tutelarla dai pericoli e preservarne le peculiarità. Tra le attività coordinate, infatti, figurano anche interventi mirati di ripopolamento e immissione nei diversi contesti naturalistici, ma anche azioni di monitoraggio e censimento, più in generale, delle attività gestionali ittico-venatorie, senza dimenticare il controllo e, in alcuni casi, il necessario contenimento delle specie invasive.