Ilgiorno.it - Il “Pirro tricolore” dell’estrema destra spacca la città. Scontro politico durissimo a Brescia

Leggi su Ilgiorno.it

, 27 dicembre 2024 – Prima una manifestazione identitaria con simboli e atteggiamenti riconducibili allaradicale e al fascismo, poi una contromanifestazione antifascista con migliaia di persone. E ancora, il centro imbrattato con alcune svastiche e due ventenni scoperti, di cui uno pachistano, che si dichiarano “solo“ vandali e non militanti neonazisti. Infine un aperitivo per “single di“ e una contromanifestazione di chi contesta l’iniziativa in centro, in un bar che “è un locale pubblico e non deve esser usato per un raduno mascherato”, come hanno affermato politici e associazioni. Questi gli ingredienti delloche va in scena ormai da diverse settimane nelle strade della Leonessa d’Italia. Tutto è iniziato lo scorso 13 dicembre, una data probabilmente non scelta a caso.