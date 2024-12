Scuolalink.it - IA e didattica: un Insegnante robot tiene la sua prima lezione alla Willms High School (Germania)

Gli studenti delladi Delmenhorst, in, hanno vissuto un’esperienza unica di IA (Intelligenza Artificiale) in aula: per lavolta, undotato di intelligenza artificiale ha tenuto una. Questo esperimento, tra i primi in Europa, ha messo in luce le potenzialità e i limiti dell’intelligenza artificiale applicata. L’esperimento con Captcha: l’Quando gli studenti sono entrati in classe, si sono trovati davanti a Captcha, unumanoide sviluppato dall’azienda di Hong Kong Hidoba Research. Con un aspetto stilizzato, fatto di fili e ingranaggi, Captcha ha tenuto una giornata di lezioni incentrate su un tema attualissimo: l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società. Secondo il portavoce della scuola, l’obiettivo era stimolare il dibattito tra gli studenti.