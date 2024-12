Quifinanza.it - I piani del 2025 per la lotta all’evasione fiscale, nel mirino del Fisco cripto ed e-commerce

Leggi su Quifinanza.it

Il 2024 è stato un anno pieno di novità per quanto riguarda i controlli del, un copione che si ripeterà anche per il. Come una linea rigorosa nellaalle frodi e un’azione proattiva contro l’evasione, potenziando gli strumenti di adempimento collaborativo con i contribuenti. Sono alcune delle linee guida che il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti intende seguire, mirando a completare il percorso avviato con gli obiettivi del Pnrr e l’attuazione della delega.La fatturazione elettronica come alleato contro l’evasioneL’atto di indirizzo, presentato alla vigilia di Natale, introduce un approccio innovativo fondato sull’uso intensivo della tecnologia e sull’analisi dei dati. L’obiettivo principale è rendere più efficiente la riscossione delle tasse e garantire una maggiore equità