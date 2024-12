Anticipazionitv.it - Grande Fratello: grave testimonianza su Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice

Leggi su Anticipazionitv.it

La Casa delcontinua a regalare sorprese, ma stavolta il focus non è su baci o flirt, bensì su una segnalazione che potrebbe mettere in discussione la sincerità di due concorrenti,Di. I due gieffini, recentemente al centro dell’attenzione per il loro bacio, sono ora al centro di un’accusa che getta un’ombra sulla loro autenticità.La segnalazione anonima che scuote il pubblicoA scatenare il dibattito è stata una segnalazione arrivata all’influencer Deianira Marzano, che ha condiviso il contenuto del messaggio ricevuto da una fonte anonima. Nel messaggio, la fonte sostiene checondividano lo stesso agente, il quale avrebbe pianificato diverse attività promozionali per i due. “Ti posso assicurare che per quanto riguarda sponsor, negozi e tutto il resto, hanno lo stesso agente.