Federico Pellegrino: "Anni fa non mi facevano fare il Cermis: cosa mi perdevo…". E gli obiettivi del Tour de Ski…

Nel consueto appuntamento del lunedì sera con Salotto Bianco, trasmissione giunta alla quinta puntata, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport e condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, giornalisti di Eurosport, è stato ospite, alla vigilia delde Ski 2025 di sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025.conosce già la nuova pista della Val di Fiemme: “Già questa estate ero riuscito a farmi dare i file GPX di chi ha realizzato su erba il tracciato, e poi invece qualche giorno fa, appena i miei compagni di squadra Ventura e Daprà sono tornati a casa da Davos, sono subito andati a farsi una ricognizione sul giro nuovo e mi hanno già girato un po’ di video. Sanno che io ci tengo a queste cose, quindi un’idea me la sono già fatta però soltanto il 2 gennaio potrò assaggiare quella bella nuova salita lunga, che poi nello skiathlon il 3 gennaio ci vedrà faticare abbastanza“.