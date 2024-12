Biccy.it - Enzo Paolo al Grande Fratello fa uno spoiler sulla prossima puntata

Nelle ultime settimane alc’è stato un ritorno particolare, quello diTurchi, che ha avuto il compito di preparare delle coreografie per i gieffini. I concorrenti infatti nelle ultime puntate si sono esibiti in più occasioni e a quanto pare lo faranno anche lunedì prossimo.Carmen Russo e il marito ieri sono tornati nella casa del GF per insegnare nuovi balletti ai ragazzi ed hanno svelato che in diretta la sera del 30 dicembre parteciperanno allo spettacolo anche delle persone misteriose, di cui non possono rivelare l’identità. Poco dopo Turchi però ha fatto un, rivelando per errore che una delle guest star danzanti sarà Rebecca Steffelli: “Tommy dove stai? Ragazzi dove sta Tommy? Allora Tommaso ascolta, tu e lui vi mettete lì perché starete vicino a Rebecca!”Quando si è accorto di aver spifferato il segreto che doveva mantenere, Turchi si è messo le mani nei capelli e i gieffini sono scoppiati a ridere: “L’hai detto! Lo sapevamo già, l’avevamo capito, ce lo immaginavamo che ci sarebbe stata anche lei.