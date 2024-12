Lapresse.it - E’ morto a 94 anni Walter Pedullà, addio al saggista critico letterario ex presidente Rai

a 94, era stato a lungo docente universitario di Letteratura Italiana moderna e contemporanea a Roma, nonché giornalista. Fu anchedella Rai. A darne conferma la famiglia. “Oggi dicoa un pezzo della mia vita giovanile. Dicoa un Maestro. A una ‘Guida straordinaria’. A una Intelligenza superiore. Gabriele, il figlio, mi ha appena detto che è. Per me è un giorno tristissimo. Vi prego di non dimenticarlo mai e di leggere le sue opere., professore. E mi scusi se non sono mai riuscito a darle del ‘tu’ come mi chiedeva sempre”, il post dello scrittore Andrea Di Consoli. “La notizia della scomparsa diaddolora profondamente tutta la Rai, nel ricordo della grande passione con la quale ha operato dal 1977 al 1992 nel Consiglio di amministrazione del Servizio Pubblico, di cui è stato anchedal 1992 al 1993.