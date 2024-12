Cristiano Ronaldo dice che Amorim non è un problema al Manchester United

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-27 19:34:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:afferma che ildelnon è l’allenatore e ha accennato a questioni più ampie legate ai Glazers.Loè al 14esimo posto nella classifica della Premier League dopo la sconfitta per 2-0 di ieri sera in casa dei Wolves.Rubenè stato ingaggiato un mese fa per sostituire Erik ten Hag, ma i risultati non sono migliorati con il portoghese che ha conquistato sette punti nelle prime sette partite di campionato in carica. UFFICIALE:vince il premio come miglior giocatore del Medio Oriente 2024 ai Globe Soccer Awards. pic.twitter.com/9N116fiX29— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 27mbre 2024Interrogato sulla situazione all’Old Trafford,ha dichiarato ai Globe Soccer Awards: “The Premier League, è il campionato più difficile del mondo.