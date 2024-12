Inter-news.it - Bisseck la certezza nella difesa dell’Inter: a Cagliari punta un dato

Leggi su Inter-news.it

domani verso la titolarità anche per-Inter. Il tedesco, complice anche i problemi fisici di Pavard, è diventato inamovibile.UNA– La prossima partita trae Inter si preannuncia interessante non solo per la sfida tra le due squadre, ma anche per le dinamiche interne al club nerazzurro. Inzaghi, infatti, anche per domani dovrà ovviare ad alcune defezioni. E oltre ai lungodegenti Acerbi e Pavard, si è aggiunto alla lista degli indisponibili pure Darmian. Unainsarà invece Yann. Il giovane difensore tedesco ha saputo conquistarsi la fiducia del tecnico grazie alle sue prestazioni consistenti. La sua presenza è ormai un punto fermoretroguardia nerazzurra, e la sua capacità di leggere il gioco sarà fondamentale per arginare le offensive del