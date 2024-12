Lanazione.it - Autovelox, la battaglia si fa dura: "Niente ordinanza, parola ai giudici"

"Saranno ia sancire che l’istitutiva del limite di 40 al Pontenuovo non esiste e in giudizio il Comune di Pistoia non potrà limitarsi a dire che la sta cercando". Lo afferma Massimo Raffaele, il cittadino montalese che con le sue istanze agli uffici comunali ha fatto scoppiare il casoe che per la prima volta autorizza a pubblicare il suo nome. Raffaele ha appena avuto l’ennesimo botta e risposta epistolare con gli uffici comunali e replica seccamente (inviando anche al sindaco e ai giornali la sua risposta) ad una nota dell’ingegner Francesco Venturi, dirigente dell’ufficio mobilità del Comune, il quale sosteneva, così come aveva fatto anche l’assessore Bartolomei in consiglio comunale, che "la ricerca dell’è tutt’ora in corso". "Il provvedimento non è stato ancora trovato – scrive Venturi il 10 dicembre scorso rispondendo all’ennesima richiesta del cittadino montalese – tuttavia non è possibile affermare con certezza che non esista ma si può attestare che al momento l’ufficio non è stato in grado di rintracciarlo.