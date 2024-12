Ilrestodelcarlino.it - Approvato il bilancio comunale. L’opposizione: "Più tasse per tutti"

Un ‘ritocco’ per la maggioranza. ‘Piùper’ secondo. Con il voto positivo del consigliol’altra sera è statoil2025 del Comune di Valsamoggia che prevede tariffe invariate e mantenimento dii servizi e investimenti per 21 milioni di euro nei prossimi tre anni. Ma l’elemento che ha creato divisione tra maggioranza e opposizione è stato un aumento delle aliquote Irpef "che consente comunque al Comune di Valsamoggia di rimanere tra quelli a tassazione più bassa della Città metropolitana -ha chiarito la sindaca Milena Zanna- Per fare un esempio, per i redditi tra i 28.000 e i 50.000 euro l’aumento sarà tra 14 e 25 euro all’anno. Va osservato che negli ultimi anni la popolazione ha superato quota 32mila abitanti e il Comune si è fatto carico di parte delle maggiori spese legate di volta in volta alle emergenze che si è trovata a dover fronteggiare: inizialmente quella sanitaria legata al Covid, poi quella energetica che ha portato all’aumento dei costi, poi alle emergenze maltempo che hanno drenato ingenti risorse necessarie ai ripristini urgenti per mettere in sicurezza il territorio, senza contare l’inflazione che negli ultimi cinque anni, secondo dati Istat, è cresciuta complessivamente, in Italia, oltre il 17%".