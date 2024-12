Ilgiorno.it - Al via i viaggi della legalità. Studenti in tour in Sicilia: "Sensibilizziamo i giovani"

Con una mozione approvata all’unanimità dal consiglio comunale, l’amministrazione ha deciso di istituire ufficialmente il. L’iniziativa è rivolta ad alcuni rappresentanti deglidelle scuole superiori a partire dal prossimo anno scolastico e ilo avrà come destinazione la, con visite nei luoghi simbololotta alle mafie, come Palermo (luoghi legati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino), Cinisi (casa e memoriale di Peppino Impastato), in aggiunta ad altri siti distribuiti sul territorio nazionale che siano significativi ed emblematicilotta alla criminalità. L’obiettivo dell’amministrazione, frutto di un lavoro di condivisione tra maggioranza e opposizione, è quello di sensibilizzare ial temagiustizia, approfondire la conoscenzastoria delle vittime di mafia, del loro impegno e sacrificio, e favorire un percorso di cittadinanza attiva e consapevole tra i, stimolando riflessioni sull’importanzadifesa delle istituzioni democratiche.