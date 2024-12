Universalmovies.it - A Complete Unknown | Il cast a Roma per l’anteprima italiana

Il film Aporterà sul grande schermo la carriera di Bob Dylan, evivràcone regista ospiti d’onore.The Walt Disney Company Italia, in collaborazione con Fondazione Musica per, ha annunciato infatti chedell’attesissimo film Searchlight Pictures Asi svolgerà il prossimo venerdì 17 gennaio presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Ospiti dell’evento mondano saranno i membri delTimothée Chalamet, Edward Norton e Monica Barbaro, insieme al regista, sceneggiatore e produttore James Mangold.La cornice dell’Auditorium Parco della Musica diospiterà un red carpet esclusivo nella Cavea prima della proiezione che avverrà in sala Sinopoli.rientra tra le attività promosse dalla Fondazione Musica pernel corso dell’anno e dedicate al cinema.