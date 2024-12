Vomito non sto bene Un messaggio al fidanzato e scatta l’allarme | 28enne e padre gravissimi morta la madre

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tragedia nella notte di Natale in provincia di Udine, dove un’intossicazione da monossido di carbonio ha provocato la morte di una donna di 66 anni. Il marito di 73 anni e la figlia di 28 sono stati invece ricoverati in gravi condizioni. Le circostanze dell’incidente domestico sono ancora in fase di accertamento. La giovane, che ha cominciato a sentirsi male con sintomi di nausea e perdita di coscienza, ha inviato alcuni messaggi al, lamentando il suo malessere. Preoccupato, il giovane ha subito allertato il 118, che è riuscito a mettersi in contatto con la ragazza e a consigliarle di allontanarsi immediatamente dall’abitazione. Tuttavia, sono stati i vicini di casa a portare fuori i suoi genitori, che non rispondevano alle telefonate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero.