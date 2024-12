Tg24.sky.it - Un morto e due persone gravissime per intossicazione da monossido di carbonio

Una donna di 66 anni morta, suo marito di 73 e la figlia di 28 ricoverati incondizioni.E' il bilancio di un'dadiche si è verificata la notte scorsa in una abitazione della Carnia, a Forni di Sopra (Udine). L'allarme è scattato alle 4.30 dopo una chiamata ricevuta dalla centrale operativa Sores Fvg dal Numero unico per le emergenze della Toscana dove si trova il compagno della donna in gravi condizioni. Questi aveva infatti ricevuto messaggi preoccupati dalla fidanzata che aveva continui conati di vomito e sintomi di perdita di conoscenza.