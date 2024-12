Trenitalia i rimborsi per i ritardi saranno automatici dal 2025 | cosa cambia e per quali treni

Leggi su Open.online

semplifica le modalità per ottenere un rimborso in caso diferroviari. A partire dal 1° gennaio, la compagnia introdurrà un sistema che accredita automaticamente la quota prevista per idirettamente sulla carta utilizzata per acquistare il biglietto. Una novità che punta a semplificare la vita dei passeggeri e a migliorare l’esperienza di viaggio. Un cambio di passo che arriva in un momento particolarmente significativo, dopo un anno segnato da numerosi disservizi sulla rete ferroviaria.Ecco come funzionerà il rimborso direttoIl nuovo meccanismo è pensato per essere trasparente e automatico. In caso disuperiori ai 60 minuti, il passeggero riceverà un rimborso calcolato in base all’entità del disagio:25% del costo del biglietto percompresi tra 60 e 119 minuti;50% del costo del biglietto perdi 120 minuti o più.