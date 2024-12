Quotidiano.net - Tentato omicidio a Latina, 20enne cerca di uccidere la madre a forbiciate. Poi si barrica in casa

Roma, 26 dicembre 2024 -dilaprima strangolandola a mani nude e poi colpendola a. È stato l’intervento di un parente a salvare la donna dalla violentissima aggressione del figlio ventenne. Il ragazzo è stato arrestato dalla polizia per. Si erato inper sfuggire all'arresto. È successo qualche sera fa a, dove in un appartamento del centro è scoppiato l’inferno. È stato lo zio dela mettere in salvo la donna - permettendole di sfuggire alla furia del figlio - e chiedere aiuto alla polizia. Subito è scattato l’intervento per violenta lite familiare. Laè fuggita: perdeva molto sangue Arrivati all'ingresso dello stabile, i poliziotti della Volante sono stati raggiunti da una donna che perdeva molto sangue a causa delle numerose ferite da arma da taglio.