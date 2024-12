Sport.quotidiano.net - Spezia-Mantova 1-1, Falcinelli la riacciuffa nel recupero

La, 26 dicembre 2024 – Stava per cadere loin casa contro il, ma nelfinalesegna e pareggia i conti, dopo il vantaggio ospite nel primo tempo di Debenedetti. Per l'attaccante aquilotto è il ritorno al gol dopo oltre un anno. Partenza di grande ritmo per entrambe e al 3', sulla punizione di Galuppini, colpisce di testa Mancuso e manda alto. Passa in vantaggio ilcon una ripartenza: Debenedetti cede a Galuppini, poi va a centro area a prendere il cross e con una zuccata la mette nell'angolino dove Gori non arriva. È lo 0-1., le foto della partita Dopo una ripartenza fallita dagli ospiti, lova vicino al pareggio: dribbling di Salvatore Esposito, rasoterra a centro area al 23', ci mette il piede il fratello Pio, palla sulla parte interna della traversa e fuori.