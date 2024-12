Oasport.it - Pallanuoto femminile, Euro Cup 2024-2025: Trieste affronterà Tenerife in semifinale

è innell’Cupdi: le giuliane nel penultimo atto, in programma il 25 gennaio ed il 15 febbraio, affronteranno le iberiche delEcheyde. Nell’altrale elleniche del Glyfada affronteranno le neerlandesi del De Zaan.Le due squadre vincitrici si incontreranno nell‘ultimo atto, previsto anch’esso con un doppio confronto casa-trasferta, con andata il 15 marzo e ritorno il 5 aprile., in caso di successo,il primo match in casa, così come accadrà inCup: urna benevola con Pro Recco e Brescia nel sorteggio degli ottaviTABELLONECUPSemifinali (Andata 25 gennaio – Ritorno 15 febbraio)S1(Italia)-CNEcheyde (Spagna)S2 ANC Glyfada iRepair (Grecia)-ZV De Zaan (Paesi Bassi)Finale (Andata 15 marzo – Ritorno 5 aprile)F1 Vincente S1-Vincente S2