Benvenuti nell’unico oroscopo che vi dice le cose come stanno, senza filtri né zuccherini natalizi. È il 26 dicembre, quel giorno strano in cui siete troppo pieni di panettone per fare qualcosa di utile, ma troppo carichi di rimorsi per oziare in pace. Vediamo cosa vi riservano le stelle (che, sorpresa: non gliene frega nulla di voi). Ariete(21 marzo – 20 aprile)Avete mangiato, bevuto e litigato con almeno tre parenti ieri. Oggi continuate a ruminare rancore come un cammello con il panettone. Le stelle consigliano di evitare discussioni sul “merito del pandoro”: non vincerete. Toro(21 aprile – 20 maggio)Il vostro unico obiettivo oggi è finire gli avanzi. Se fosse una competizione olimpica, sareste già sul podio. Attenzione però: il frigorifero è un alleato, non un campo di battaglia.