Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 35-30, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: Causeur sugli scudi nel secondo quarto, +5 EA7 Emporio Armani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35-30 Moustapha Fall in reverse.35-28 FABIEEEEN CAUSEUUURR!! TRIPLAAAAAAA32-28 ‘Pippo’ Ricci appoggia e riportaa +4!30-28 Moustapha Fall da due: l’non molla, -2.30-26 Altro canestro per il bulgaro ex Sacramento Kings, che aggiorna il bottino personale a quota 16 punti.30-23 Nikola Mirotic sotto il ferro:ribatte colpo su colpo!28-23 Vezenkov non si ferma: altro piazzato e -5.28-21 Fabienon fire: +7!26-21 2/2 per Vezenkov che sale a quota 11 punti.26-19col reverse! Break di 7-0 dell’, time-out immediato di Bartzoskas.24-19 TOOOONUUUTTTT!! TRIPLAAAAAAAAA21-19 2/2 per Nikola Mirotic in lunetta.Inizia il!Stoppata disulla sirena: partita equilibrata, 19-19 alla prima sirena!19-19 2/2 per Dimitrijevic ai liberi che vale il pareggio!17-19 Appoggio di Fournier: contro-sorpasso!17-17 McKissic in transizione: match ancora in discussione!17-15 Nikola Mirotic da due: altro vantaggio!15-15 2/3 per Evan Fournier a cronometro fermo: ancora parità!15-13 Piazzato di Gillespie: nuovo vantaggio