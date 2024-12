L’articolo di InfoWars sui vaccini anti Covid che «rendono le persone ritardate»

Leggi su Open.online

Circola uno screenshot di un articolo dal titolo «I medici sono scioccati: ile– Studio». L’immagine non riporta alcun riferimento allo studio, rendendo il testo al suo interno l’unica fonte. Di fatto, si tratta di un articolo pubblicato e promosso dal sitodel complottista americano Alex Jones, basato su uno studio che non conferma affatto la narrazione proposta.Per chi ha frettaLo screenshot riporta la traduzione di un articolo didi giugno 2024.fa riferimento a uno studio coreano pubblicato da una rivista.Gli autori dello studio non confermano quanto riportato nel titolo di.AnalisiL’immagine che circola riporta il seguente testo:I medici sono scioccati: ile– StudioFinalmente tutto ha un perchéSecondo un recente studio, il vaccino che prometteva di proteggere i suoi utilizzatori dal virus del raffreddore ora li sta rendendo dementidiL’immagine è lo screenshot deldidal titolo «Doctors Shocked,Vaccines Make People Retarded — Study».