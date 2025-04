Serieanews.com - Rinnovo Maignan, il Milan cambia di nuovo tutto: non ci sono dubbi su suo futuro

, arriva la mossa delche spiazza tutti: la decisione del club rossonero è senza precedenti, la situazione è ora più chiara, ildi: non cisu suo(Lapresse) – SerieAnewsIlè già al lavoro per la prossima stagione, anche se la strada è tutt’altro che in discesa. L’affare sfumato con Fabio Paratici ha lasciato in sospeso la scelta deldirettore sportivo, e nel frattempo la classifica parla chiaro: i rossonerinoni con 48 punti e, salvo miracoli, resteranno fuori dalla prossima Champions League.Una mazzata pesante, sopratin ottica mercato. Senza gli introiti europei, ogni mossa dovrà essere calibrata al millimetro, e anche i rinnovi diventano una partita delicata da giocare con attenzione.Magic Mike, una colonna rossonera: due titoli con la sua firmaMikeè arrivato aello nell’estate del 2021, chiamato a raccogliere un’eredità pesante come quella di Donnarumma.