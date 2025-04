Ilrestodelcarlino.it - Il via libera dei lavoratori. Beko, l’assemblea dice sì:: "L’accordo ora si può chiudere"

Via, anche daidello stabilimento di Comunanza, alche i sindacati hanno abbozzato con laEurope e che lunedì verrà sottoscritto definitivamente al Mimit, in presenza del ministro Adolfo Urso. Ieri, infatti, si è svolto il referendum che ha avuto esito positivo. Hanno votato in 254 su 320: 212 i favorevoli, 39 i contrari, 3 le schede bianche. Oggi, invece, i vari punti verranno analizzati anche dai dipendenti di Fabriano per l’ultimo step prima del passaggio finale. Si tratta, tranne clamorosi colpi di scena, di una formalità. Sembra scontato, infatti, il sì deia un’intesa che per il territorio fabrianese prevede un numero massimo di 193 esuberi tra staff, impiegati, quadri, dirigenti e il centro Sviluppo e Ricerca che saranno gestiti con gli strumenti classici (uscite incentivate e contratti di solidarietà).