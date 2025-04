Ilrestodelcarlino.it - Scienze Umane, bagni allagati:: "Problema serio da risolvere"

e disagi infiniti al liceo Stabili-Trebbiani. E successo lunedì scorso nella sede dell’indirizzo di, in via Faleria, dove la rottura di una tubatura interna ha causato un’importante perdita d’acqua, riaccendendo i riflettori sulle criticità dell’edilizia scolastica italiana. A segnalare la situazione sono stati Cecilia Gabrielli e Alessandro Moretti, rappresentanti d’istituto, che hanno immediatamente informato la vicepresidenza. "La notizia, purtroppo, non stupisce, – affermano gli studenti attraverso la voce di Airini Ruben, che ha raccontato i fatti scrivendo alla nostra redazione – è solo l’ennesimo capitolo di una storia che si ripete in molte scuole italiane: quella della fragilità e della poca manutenzione degli edifici". A pagarne lo scotto, difatti, sono sempre lor, gli studenti: "È una situazione davvero difficile – racconta una di loro – siamo tantissimi e, a causa del guasto, la maggior parte deiè inagibile".