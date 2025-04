Dilei.it - Sanremo, la Rai diffida il Comune: “I marchi del Festival sono legati a noi”

Leggi su Dilei.it

Ildicerca partner organizzativi per le prossime edizioni del. Questo, in buona sostanza, l’oggetto del bando pubblicato che impensierisce Rai, che fino a questo momento aveva utilizzato il brand di proprietà dell’ente pubblico ligure in maniera automatica. Ora che non si può più assegnare ilo in modo indiscriminato, con la necessità dunque di una gara pubblica, si è aperta una vera e propria battaglia legale che nella sua ultima tappa ha riguardatoe licenze. Con tanto di.Raiildi, i motivi“Idelal format di Rai e in nessun caso posessere utilizzati da altre emittenti televisive”, fa sapere l’Ufficio Legale di Viale Mazzini dal quale è partita la. In buona sostanza, la tv nazionale ritiene di avere pieni diritti sul format – pensato e messo in opera dalla squadra in forze a Rai per oltre 70 anni – e di essere così legata indissolubilmente all’affidamento del brand ora messo al bando.