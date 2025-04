Ilrestodelcarlino.it - Il rap è un linguaggio che si prende la scena

Il rap non è solo un genere musicale, ma può essere anche unper far apprezzare il teatro ai più giovani. Sono approdati quest’anno al Teatro Bonci di Cesena i TIC #poesia, degli speciali laboratori di educazione allo sguardo dedicati alle scuole medie e superiori. Il progetto è una declinazione nuova e particolare del già sperimentato Teatro in Classe, frutto della collaborazione tra ERT / Emilia Romagna Teatro e il Resto del Carlino, con il sostegno di Conad. I laboratori sono stati curati da Altre Velocità, gruppo di critici teatrali che si occupa di formazione del pubblico. Gli appuntamenti, che si sono tenuti in classe dopo aver visto lo spettacolo, sono stati condotti dal rapper Andrea Truppa (in arte Shekkero) che ha accompagnato i ragazzi nella scrittura di una recensione in versi su base rap.