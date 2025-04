Ilnapolista.it - Buongiorno resta in dubbio per l’Empoli. Anche ieri doppia seduta di allenamento (Corsport)

inperdi)Il Corriere dello Sport (con Fabio Tarantino) fa il punto su squalificati e infortunati del Napoli che lunedì sera affronteràal Maradona.Scrive il Corriere dello Sport:diagli ordini di Conte che studia le mosse e le soluzioni per tamponare la piccola emergenza esplone sa nel corso della ripresa del Dall’Ara con i due gialli a Di Lorenzo e Anguissa, diffidati, che saranno dunque squalificati per. Due assenze certe in attesa di avere novità dagli ultimi indisponibili. Condizioni fisiche da valutare a quattro giorni dalla seconda partita di lunedì sera dopo quella di Bologna.In ripresa McTominay, che ad un certo punto, lunedì scorso, è stato costretto a fermarsi per una botta all’anca e una alla coscia dopo un contrasto di gioco.