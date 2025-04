Bambinopoli bando per la gestione decennale

Bambinopoli, forse ci siamo. Nell’ultima riunione la giunta comunale ha dato mandato agli uffici di predisporre il nuovo bando per l’assegnazione del bene. La delibera giunge dopo che il Tar Marche, alcuni giorni fa, aveva rigettato i ricorsi presentati da Papillon e Alexandra, uniche società che avevano partecipato al bando scaduto a febbraio, e che erano state escluse dalla gara, poi dichiarata deserta. Entro breve quindi sarà concretamente avviato il percorso di affidamento della Bambinopoli a un nuovo gestore. Concessione che riguarda l’area di 2.895 metri quadri che al suo interno conterrà il manufatto per la somministrazione di alimenti e bevande, pedana esterna, minipista di go-kart, giochi per bambini e arredi. Secondo i criteri dettati dall’esecutivo comunale, il manufatto potrà essere ristrutturato, anche mediante demolizione e ricostruzione. Ilrestodelcarlino.it - Bambinopoli, bando per la gestione decennale Leggi su Ilrestodelcarlino.it , forse ci siamo. Nell’ultima riunione la giunta comunale ha dato mandato agli uffici di predisporre il nuovoper l’assegnazione del bene. La delibera giunge dopo che il Tar Marche, alcuni giorni fa, aveva rigettato i ricorsi presentati da Papillon e Alexandra, uniche società che avevano partecipato alscaduto a febbraio, e che erano state escluse dalla gara, poi dichiarata deserta. Entro breve quindi sarà concretamente avviato il percorso di affidamento dellaa un nuovo gestore. Concessione che riguarda l’area di 2.895 metri quadri che al suo interno conterrà il manufatto per la somministrazione di alimenti e bevande, pedana esterna, minipista di go-kart, giochi per bambini e arredi. Secondo i criteri dettati dall’esecutivo comunale, il manufatto potrà essere ristrutturato, anche mediante demolizione e ricostruzione.

Bambinopoli, bando per la gestione decennale. Bambinopoli, arriva il nuovo bando. Bambinopoli, il comune bissa: entro Pasqua il nuovo bando. Bambinopoli, il comune bissa: entro Pasqua il nuovo bando. Bambinopoli, è polemica . Piunti: ora accesso agli atti. Bambinopoli, è polemica . Piunti: ora accesso agli atti. Ne parlano su altre fonti

Bambinopoli, bando per la gestione decennale - La delibera di giunta giunge dopo che il Tar Marche, alcuni giorni fa, aveva rigettato i ricorsi presentati da Papillon e Alexandra . (msn.com)

Ex Bambinopoli, il bando per la gestione sarà pubblicato “a brevissimo”. Si spera nella riapertura già quest’estate - La giunta ha approvato l’atto d’indirizzo per l’affidamento in gestione della struttura. Dovrebbe essere previsto un punteggio premiale per chi aprirà, anche in modo parziale, già in questa stagione ... (lanuovariviera.it)

Bando ex Bambinopoli, l’affondo di Canducci: “Non cambia nulla, si rischia lo stesso pasticcio dell’ultima volta” - Il capogruppo dei Verdi: "Con questi indirizzi approvati chiunque può partecipare, anche impegnandosi a mettere giochini, ma non a destinare l’area all’intrattenimento dei più piccoli. Sono due cose d ... (lanuovariviera.it)