Avviata la procedura per aprire via Lombroso

Il progetto di 'Realizzazione della rotatoria con riqualificazione di via Lombroso e realizzazione del parcheggio pubblico in via dello Sport' avrà un costo di 1.823.000 euro, di cui 223mila per monetizzazioni e la parte restante per opere pubbliche. È quanto emerge dalla delibera con cui è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip): giunta che quindi ha ufficialmente fatto partire il percorso di apertura di via Lombroso. Va detto che questo iter si presenta ancora lungo e articolato. Dopo l'approvazione del Dip, infatti, l'amministrazione deve ancora effettuare una verifica delle professionalità interne per la predisposizione del successivo Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) e, in caso di carenza di risorse interne, dovrà affidare tale servizio all'esterno.

