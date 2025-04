Cultweb.it - Che cos’è il Planet Nine, esiste davvero e dove si trova?

Si chiama, o Pianeta Nove, ed è un mistero. O meglio, è un corpo celeste ipotetico la cuinza è stata suggerita per la prima volta in uno studio pubblicato nel 2016 da due astrofisici del Caltech, Konstantin Batygin e Mike Brown. Non si tratta di un oggetto osservato direttamente, ma di una deduzione scientifica basata su anomalie orbitali rilevate in alcuni oggetti della fascia di Kuiper, la regione del Sistema Solare oltre Nettuno popolata da piccoli corpi ghiacciati. Eppure, della sua presenza effettiva nessuno sa nulla. Almeno fino a ora e alla speranza rappresentata da un nuovo sofisticatissimo telescopio.Andiamo con ordine e partiamo dallo studio che aveva individuato sei oggetti trans-nettuniani estremamente distanti, che seguivano orbite allineate in modo anomalo, come se fossero influenzate a livello gravitazionale da un corpo massiccio non ancora identificato.