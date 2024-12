Ilnapolista.it - L’agente di Dani Olmo è a Manchester per valutare l’interesse del City (Daily Mail)

Secondo quanto riporta il, “diè arrivato oggi a, mentre i club della Premier League cercano di trarre vantaggio dalla battaglia del Barcellona che deve registrare il nazionale spagnolo nella Liga prima del 1° gennaio“.La Premier League ha puntatoIl Barcellona ha presoper 60 milioni di euro in estate ma ha potuto inserirlo nella lista per la Liga solo grazia a una sorta di deroga al fair play finanziario. In altre parole,ha potuto giocare con il Barça grazie all’infortunio di Christensen. La Liga ha autorizzato questo cambio nella lista fino però al 31 dicembre 2024. E tra 4 giorni si arriva alla scadenza.In il Barcellona non riuscisse a regolarizzare la propria posizione,potrebbe diventare uno svincolato di lusso.