Il Fulham batte il Chelsea il Forest batte gli Spurs

2024-12-26 21:48:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Il calcio di Santo Stefano può rivelarsi uno dei periodi più divertenti della stagione della Premier League e quest’anno c’era molto da offrire.L’inizio della partita ha visto il Manchester City perdere più punti, pareggiando 1-1 con l’Everton per estendere ulteriormente la propria serie senza vittorie.Ma nello slot delle 15 c’erano altre cinque partite in programma.Successivamente i Wolves ospitano il Manchester United prima che il Liverpool affronti il ??Leicester. per vedere come si sono comportate le squadre giovedì pomeriggio.Bournemouth-Crystal Palace 0-0Non era un classico sulla costa meridionale tra Bournemouth e Crystal Palace.La coppia ha pareggiato a reti inviolate, uno spettacolo raro il giorno di Santo Stefano.