Leggi su Ildenaro.it

UnYouGov mostra che la disponibilità a sostenere l’Ucraina “finché non vincerà” è diminuita drasticamente in tutta l’Europa occidentale in un momento critico per il Paese, mentre l’imminente ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca solleva interrogativi sul futuro dell’assistenza militare statunitense a. Il rilevamento di YouGov, ripreso dal Guardian, in Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia, Danimarca e Regno Unito ha rilevato che il desiderio dell’opinione pubblica di sostenere l’Ucrainaalla, anche se ciò significhi prolungare la, èto in tutti e sette inegli ultimi 12 mesi. Ilha rilevato che ila una risoluzione alternativa del conflitto – una fine negoziata dei combattimenti, anche se ciò lasciasse alla Russia il controllo di parti dell’Ucraina – è aumentato in tutti i, ed è stata l’opzione preferita in quattro di essi.