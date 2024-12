Thesocialpost.it - Gravissimo incidente stradale ad Andria: due morti e quattro feriti sulla provinciale 2

Un drammaticosi è verificato questa sera ad, lungo la strada2 nei pressi dell’uscita Monte Faraone. L’impatto ha coinvolto sette auto, provocando un bilancio tragico: due persone sono morte sul colpo, mentre un veicolo ha preso fuoco immediatamente dopo la collisione.I soccorritori del 118 hanno trasportatoal pronto soccorso di, uno dei quali versa in prognosi riservata. L’intervento ha richiesto il supporto di diverse squadre sanitarie e dei vigili del fuoco, chiamati a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.Per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità, sono intervenute le volanti della questura die i carabinieri, che stanno coordinando le indagini per ricostruire la dinamica dell’.L'articoload: due2 proviene da The Social Post.