Garbo: "De Ketelaere? Maldini ci aveva visto bene. Fosse rimasto al Milan …"

Il giornalista Danieleha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', soffermandosi in modo particolare su Charles De, ex calciatore dele oggi in forza all'Atalanta. Ecco, dunque, le sue parole in merito. Su Charles De: "cima non sono convinto che sealsarebbe esploso così. Evidentemente c'è un segreto nell'Atalanta, che non è solo l'allenatore ma la società, l'ambiente. C'è una chimica speciale. All'Atalanta sembrano tutti fenomeni. L'Atalanta può arrivare fino in fondo. Deè diventato determinante e poi guardate che panchina: forse solo l'Inter ne ha una così. Ha tutti giocatori decisivi o quasi ed è importante averne una del genere.