Da soli o in gruppo una tendenza già da tempo praticata all' estero si è diffusa in modo esponenziale in Italia

L’edizione di Più Libri Più Liberi appena conclusa è stata l’occasione per fare un bilancio sull’andamento del ruolo delle biblioteche pubbliche nella promozione alla lettura. Tra cambiamenti sociali e tecnologici, come l’uso di ebook e audiolibri, la missione delle biblioteche di quartiere rimane sempre la stessa: mettere a disposizione un luogo fisico per diffondere la cultura, creando e potenziando le relazioni all’interno della comunità. Libri da leggere: cinque eroine letterarie del 2024 X Leggi anche › “Più Libri Più Liberi”: un viaggio tra le parole dedicato a Giulia Cecchettin e Giacomo Gobbatoni e bibliotecheDa sempre attente alle tendenze letterarie, la Fondazione Bellonci e la FUIS (Federazione Unitariana Scrittori) da alcuni anni conducono indagini sulle preferenze deglini che prendono in prestito i libri in biblioteca.