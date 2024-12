Metropolitanmagazine.it - Come ricreare il trend makeup del momento, l’Old Hollywood (e perché ci piace così tanto)

Ma quanto ciilOld? Questo stile continua a ispirare make-up artist e beauty lovers di tutto il mondo. Ma chi dice che non possa essere modernizzato?sono tutt* pazzi perIspirandosi ai look iconici di starMarilyn Monroe ed Elizabeth Taylor, il trucco vintage si evolve con tocchi contemporanei, diventando perfetto per la Generazione Z e oltre. Scoprireinventare questo stile senza tempo con un approccio fresco e attuale.1. La base: freschezza naturaleDimentica la pelle ultra-matte: oggi il trucco Oldabbraccia un finish luminoso e naturale. Per un look radioso, prova a mescolare il fondotinta con un siero illuminante. ProdottiArmani Luminous Silk o Dior Forever Skin Perfect Foundation Stick sono perfetti per creare un effetto “seconda pelle” che respira e risplende senza risultare pesante.