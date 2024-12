Biccy.it - Cinzia Leone al Tg3 ricorda Parenti Serpenti: “Fotografava l’inizio del narcisismo”

è una delle protagoniste del filmdi Mario Monicelli. Nella pellicola interpreta Gina, la moglie di Alessandro, mal sopportata dalle cognate che credono (a ragion veduta) che lei riempia di corna loro fratello.Il film di Mario Monicelli con il passare degli anni è diventato un classico natalizio e ieri sera La7 lo ha celebrato mandandolo in onda. Anche il Tg3 hato la pellicola intervistando in esclusiva proprio. “il seme,, di una forma disociale che poi sarebbe diventato comportamentale: chiunque rappresenti un impedimento alla realizzazione della splendida idea che tu hai di te stesso, della vita e delle cose, lo elimini“. E ancora: “Il mio tormentone nel film era lo sguardo, era la mollezza, l’assenza di rabbia e attenzione, ma sempre sul chi va là per vedere se qualcuno aveva intenzione di fregarsi qualcosa.