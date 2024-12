Liberoquotidiano.it - Cinema, la fregatura dei brutti sequel: ecco tutti i peggiori secondi capitoli

Un mea culpa coi fiocchi, parole sante quelle del mito delFrancis Ford Coppola. Non sono tante le persone che chiedono scusa, solo i cretini non cambiano idea e il regista statunitense certo non è un fesso. «In definitiva, sono io lo s***nzo che ha iniziato a mettere i numeri nei titoli dei film. Me ne vergogno molto, e chiedo scusa aquanti». Coppola chiede perdono per essere stato il primo di fatto ad aver inventato i. Il numero dopo il titolo del film, come dice lui: 2, 3, 4 e anche oltre. In una recente intervista al Washington Post il regista di Megalopolis svela un suo particolare rimpianto legato alla trilogia de Il Padrino. Il cineasta sembra infatti ritenere di aver inaugurato una moderna tendenza delconsiderata particolarmente divisiva, per non dire fastidiosa, ovvero la moda dei