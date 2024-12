Ilfattoquotidiano.it - Che fai a Capodanno? 5 strategie anti-panico per organizzarsi all’ultimo minuto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella lista delle peggiori domande al mondo, tra “dove ti vedi tra 5 anni?” e “quando ti sposi?” c’è senza dubbio: “Che fai a?”. Nessun’altra festa comandata porta con sé un’ansia e un carico di aspettative pari al veglione dell’ultimo dell’anno. Ironia di una società in cui ci si diverte non per il piacere di divertirsi, ma per la pressione sociale a farlo (e postarlo). Se anche quest’anno avete detto “sì, poi ci si pensa” e alla fine non ci avete pensato, niente: prima di scorrere tutta la rubrica cercando una festa, abbiamo messo insieme cinqueper salvare il salvabile.Opzione numero 1: fuggire. Letteralmente. Aerei e budget permettendo, San Silvestro è l’occasione giusta per fare le valigie e mettere un discreto numero di chilometri tra voi e la seccatura di ritrovarsi sempre da soli per l’ultimo dell’anno.