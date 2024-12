Iodonna.it - Belli e "stilosi". Cosa volere di più?

Leggi su Iodonna.it

Il 2024, un anno per la moda ricco di stravolgimenti. Ma se si sposta l’attenzione dai giri di valzer dei direttori creativi agli attori sulla scena fashion, potremmo considerarlo piuttosto affascinante. Hedi Slimane via da Celine, Matthieu Blazy da Chanel: e intanto le star protagoniste dello showbiz continuano a vestirsi, sempre meglio. Aaron Taylor-Johnson, è lui il prossimo James Bond? L’indiscrezione X Leggi anche › Bradley Cooper con la barba a ferro di cavallo: il nuovo look da hippie biker Una macro tendenza che colpisce le donne sì, ma anche gli uomini: tanti look così riusciti in un solo anno non si vedevano da tempo.