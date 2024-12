Tvpertutti.it - Barbara d'Urso torna su Canale 5 e rivela tutto: frecciate col cuore!

Leggi su Tvpertutti.it

Striscia la Notizia non si ferma nemmeno durante le vacanze natalizie e, come da tradizione, accende i riflettori su uno dei volti più discussi della televisione italiana:d'. La conduttrice napoletana ha ricevuto il suo 14esimo Tapiro d'Oro, un riconoscimento che arriva a più di un anno e mezzo dal suo allontanamento da Mediaset, seguito dall'allontanamento del suo storico programma Pomeriggio 5.Il servizio con la consegna del Tapiro ad'andrà in onda stasera su Striscia la Notizia, ma alcune anticipazioni già stanno facendo discutere. Valerio Staffelli ha intercettato la d'per parlare del suo lungo periodo lontano dal piccolo schermo e delle recenti voci che la vorrebbero in contrasto con Pier Silvio Berlusconi. La risposta della conduttrice, però, è stata un mix di diplomazia e ironia: "Vabene, con nessuno è successo niente e voglio bene a tutti".