A vent' anni dallo tsunami che sconvolse il sud-est asiatico

Una delle maggiori calamità naturali dell'ultimo secolo si è abbattutafa, il 26 dicembre 2004, nella regione di Banda Aceh, in Indonesia: un sisma con epicentro nel mare al largo di Sumatra ha provocato il crollo di numerosi edifici sulla terraferma ed è stato seguito, dopo unaina di minuti, da unoche ha colpito le coste dell’Indonesia settentrionale, con onde alte fino a trenta metri, come un palazzo di dieci piani, che, alla massima velocità, hanno raggiunto gli 800 chilometri orari, liberando un'energia equivalente a 23 mila volte la potenza della bomba atomica di Hiroshima sganciata dagli americani nell'agosto del 1945 durante la Seconda guerra mondiale. Successivamente il maremoto ha impervesato in tutto l’Oceano Indiano. Inizialmente si è abbattuto sulle coste settentrionali di Sumatra e, in un secondo momenoto, su quelle della Thailandia, dell’India, dello Sri Lanka, delle Maldive, fino ad arrivare a oltre 5 mila chilometri alle Isole Mauritius, in Somalia dopo oltre sei ore e in Sudafrica dopo dieci.