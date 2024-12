Zonawrestling.net - WWE: A NXT New Year’s Evil sarà Williams contro Thorpe contro Femi

Cambiamento nel match per il titolo NXT in vista di New.Nella puntata di oggi del 24/12 si è tenuto un segmento con protagonisti l’attuale NXT champion Trick, il n° 1 contender Obae lo scontento e amareggiato Eddy.Trick ha deciso di sfidare entrambi i contendenti a New. Tutto nasce dal fatto che Eddyabbia guadagnato con l’inganno una title shot per l’NXT Championship fingendo un attacco a sue spese. Nel matchTrick il finaleverso, con entrambi gli atleti con le spalle a terra e il conteggio di due arbitri, non ha fatto altro che tenere viva la possibilità di un rematch titolato, questo almeno secondo la versione di.Obainvece ha vinto l’Iron Survivor Challenge ad NXT Deadline, come sostituto di Eddy, guadagnandosi di diritto un’opportunità titolata a New