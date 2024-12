Sport.periodicodaily.com - Sampdoria-Carrarese: le probabili formazioni

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I blucerchiati per evitare la zona play-out, i toscani per entrare in quella play-off.si giocherà giovedì 26 dicembre 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Ferraris.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchiati, partiti come i favoriti per la promozione, sono in piena crisi con appena un punto di vantaggio sulla zona rossa. Contro i toscani sarà vietato sbagliare per interrompere la striscia negativa di nove partite consecutive senza vittorie.I toscani sono in piena forma corroborati dalle due vittorie consecutive contro Cosenza e Palermo, inframezzate dal pari di Brescia. Sette punti che hanno portato la squadra di Calabro all’ottavo posto con 23 punti ed ora si sognano i play-off.