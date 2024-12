Gqitalia.it - Roborock QRevo Curve ci libera finalmente dalla dipendenza da mocio

Se qualche anno fa mi avessero detto che un robot sarebbe diventato il mio assistente domestico, avrei pensato a qualcosa di simile a Rosie, la governante meccanica dei Jetsons, o a un C-3PO che oltre a stirare le lenzuola ci avrebbe istruiti sulla teoria dei quanti. L'immaginazione, però, vola sempre troppo in alto: per ora dobbiamo accontentarci dei robottini rotondi che si aggirano per casa aspirando e lavando i pavimenti. Per fortuna lo fanno sempre meglio, come ho scoperto testando il, top di gamma die sulla cui utilità sbandiero il mio più sentito mai più senza.Ammetto che a una prima occhiata mi ha sorpreso.