Ilfattoquotidiano.it - Rider al freddo e senza un riparo, a Torino i circoli Arci li ospitano (anche per un pasto caldo)

diaprono le porte ai. Per la prima volta in Italia, la rete deioffrirà unper i lavoratori del delivery che non si fermanoin queste fredde giornate e serate invernali. Qui potranno trovare un luogo dove riposarsi, caricare i cellulari e andare in bagno tra una consegna e l’altra. Un fatto non scontato: “Spesso i ristoranti non ti fanno andare nein bagno – racconta a ilFatto.it ilEnrico – così sei costretto ad aggiustarti facendola per strada”. Il progetto “Sosta” nasce dalla collaborazione tra NidiL CGIL. “Il problema deve essere risolto a livello governativo – spiega Daniele Mandarno,– ma mentre chi di dovere dovrà legiferare, noi ci siamo mobilitati per provare a dare un servizio”.